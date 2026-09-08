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Глава Skoda подтвердил разработку бюджетного электрокара для замены Fabia

Глава Skoda подтвердил разработку бюджетного электрокара для замены Fabia

Слухи о скором снятии с производств Skoda Fabia оказались преждевременными. Глава чешского бренда Клаус Целльмер заявил, что Fabia, Kamiq и Scala останутся в производстве как минимум до начала 2030-х годов.

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