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Муравьевский парк пострадал от пожара в праздники

Во время недавних праздничных дней в Амурской области серьезный пожар нанес ущерб Муравьевскому парку, первому в России частному природному парку, о чем сообщили […] The post Муравьевский парк пострадал от пожара в праздники first appeared on LentaMsk.

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