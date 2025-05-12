Во время недавних праздничных дней в Амурской области серьезный пожар нанес ущерб Муравьевскому парку, первому в России частному природному парку, о чем сообщили […] The post Муравьевский парк пострадал от пожара в праздники first appeared on LentaMsk.
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