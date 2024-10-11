Эксперты рассказали об инновациях в сфере перевозок на алтайском форуме

Техника помогает следить за маршрутами и состоянием водителя за рулем Грузовик без водителя, медосмотр по веб-камере и система "Антисон" – это часть цифровых решений для сферы перевозок, о которых рассказали спикеры алтайского форума "ИТ Трансформация".
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