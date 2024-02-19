В Барнауле назвали последствия урагана 14 февраля, которые еще не удалось устранить

Всего в этот день в результате неблагоприятных погодных условий в городе зафиксировали 32 происшествия Глава Барнаула Вячеслав Франк на расширенном аппаратном совещании обсудил вопросы устранения последствий ураганного ветра 14 февраля, сообщает мэрия.
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