Утерян телефон iPhone 16 белый (сзади розовая липучка) в центре города. Нашедшего ждет вознаграждение, номер +79616818700.
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