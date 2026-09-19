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SPORT24.ru

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Филипе Луис: «Головин проделывает невероятную работу для «Монако»

Филипе Луис: «Головин проделывает невероятную работу для «Монако»

Главный тренер «Монако» Филипе Луис после матча с «Лансом» (2:1) в 5-м туре Лиги 1 высказался о полузащитнике команды Александре Головине.

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