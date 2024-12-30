Губернатор ХМАО Кухарук не стал запрещать мигрантам работать курьерами

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук ввел новые ограничения для официальной трудовой деятельности мигрантов, запретив им с 2025 года работать на основании патентов еще по 14 видам деятельности.
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