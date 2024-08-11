Минобороны: группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ за сутки

Российские подразделения группировки войск "Центр" поразили формирования 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 14-й бригады нацгвардии в четырех районах населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР).
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