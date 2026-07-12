Праздники 13 июля: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

13 июля 2026 года объединяет российские, международные, православные и народные даты. В этот день отмечают профессиональные праздники, церковные торжества, памятные даты и народный праздник середины лета.
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