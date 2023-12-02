Данные Caixin удивили ростом производственной активности КНР

Ноябрьский производственный PMI Китая, составленный по данным независимого аналитического агентства Caixin, неожиданно вырос ло 50,7 пунктов, что указывает на рост экономики сектора после октябрьского падения на 49,5.
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