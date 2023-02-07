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«Ман Сити» обвинен в финансовых нарушениях, остановка спорта в Турции из-за землетрясения, ордена Ротенбергу и Тутберидзе от Путина, разгромная победа «Спартака» и другие новости

«Ман Сити» обвинен в финансовых нарушениях, остановка спорта в Турции из-за землетрясения, ордена Ротенбергу и Тутберидзе от Путина, разгромная победа «Спартака» и другие новости

1. АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. «Горожан» могут лишить очков или исключить из АПЛ, если нарушения докажут – срока давности нет.

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