Российские танкисты наносят удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Танкисты группировки войск «Север» в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям российских войск, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника.
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