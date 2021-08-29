Solovyanenko "Дивлюсь я на небо" Ukrainian song 1976

Любовь ИвановнаSolovyanenko "Дивлюсь я на небо" Ukrainian song 1976 .Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ИвановнаГолос, льющийся из сердца, ему и рот раскрывать не надо. Звуки так и льются! В душе все переворачивается от такого пения. Действительно, Божий дар!Дай Бог слепым глаза вернуть!Любовь ИвановнаЧудесные украинские песни!Любая из них затрагивает душу.Так хочется,чтобы был мир на всей земле!Чтобы ушли в прошлое все напасти.Душа отдыхает,сердце расцветает ...дыхание замирает...Вот это самое настоящее Прекрасные! Незабываемые украинские песни! А какой красивый украинский язык!!! Полюбила навсегда, когда услышала, как родная бабушка поет украинские песни! Плакать хочется......Комментировать
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