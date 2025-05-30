Джейлен Брансон вышел на 6-е место в истории «Никс» по очкам в плей-офф в свой 3-й сезон в команде

Разыгрывающий проводит 3-й сезон и 3-й плей-офф в команде и впервые добрался до финала конференции. После победы над «Индианой» в 6-м матче Брансон (1236 очков) обогнал форварда Билла Брэдли (1222) и вышел на 6-е место в истории по количеству очков в плей-офф за «Никс».
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