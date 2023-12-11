Эксперты исследовали оценки значимости цифровых технологий для рынка труда

Три из пяти технологий, больше всего влияющих на рынок труда, связаны с искусственным интеллектом и продвинутой аналитикой, показали итоги опроса соискателей, проведенного компанией «Яков и партнеры» и рекрутингового онлайн-сервиса hh.
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