Магнитка представит свою продукцию в Москве, Новокузнецке и Баку

Уральские металлурги представят высокопрочные стали и продукцию для нефтяников. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», линейку высокопрочных конструкционных и износостойких сталей, выпускаемых компанией под маркой MAGSTRONG, компания представляет на двух крупных выставках, открывшихся 4 июня: XXXII Международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг 2024» в Новокузнецке и 9-й Международной специализированной выставке «Металлоконструкции'2024» в Москве.