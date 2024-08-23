В Госдуме просят Шамана направить 16 миллионов гонорара пострадавшим от паводка в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 23 августа, ФедералПресс. Популярного российского певца Ярослава Дронова (SHAMAN) просят гонорар, который он получит за выступление на Дне города Оренбурга, направить пострадавшим от паводка этой весной.
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