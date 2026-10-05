Эдвард Рочестер и Джейн: эволюция сложных отношений

Между пеплом и светом Когда Джейн Эйр вернулась в Торнфилд, замок уже не был похож на прежний дом. От него остались почерневшие стены, обугленные балки и каменные лестницы, ведущие в никуда.
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