Академик рассказал, когда прояснится информация о новом вирусе, вызывающем кашель с кровью

Научрук НИИ имени Мечникова Зверев отметил, что Роспотребнадзор активно работает над ситуацией В ближайшие 24 часа может быть установлена природа неизвестного вируса, вызывающего высокую температуру и кашель с кровью.
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