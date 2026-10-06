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Царьград

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Appleinsider: Цены на iPhone 17 Pro в России упали почти вдвое

Appleinsider: Цены на iPhone 17 Pro в России упали почти вдвое

Цены на iPhone 17 Pro и Pro Max в России резко снизились. Стоимость смартфонов упала почти вдвое после выхода нового поколения устройств Apple.

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