О победе российских гандболисток на Олимпиаде-2016 в Рио снимут фильм

О победе российских гандболисток на Олимпиаде-2016, проходившей в Рио-де-Жанейро, снимут фильм. Об этом рассказал председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) и генеральный продюсер центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев.