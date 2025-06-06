Краснов поручил разобраться с выплатами семьям участников СВО в Забайкалье

Генеральный прокурор России Игорь Краснов во время его личного приема граждан в Чите поручил прокурору Забайкальского края срочно разобраться с вопросом восстановления единовременной выплаты семьям погибших участников СВО.
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