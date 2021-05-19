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Строительство троллейбусной линии на КСК будет стоить почти 9 млрд руб.

Строительство троллейбусной линии на КСК будет стоить почти 9 млрд руб.

Строительство троллейбусной линии «Троллейбусное депо — КСК» в Чите будет стоить 8,5 миллиарда рублей, из которых только 5% уйдут на саму линию, а все остальные деньги — на строительство сквозной дороги без светофоров от Соснового Бора до КСК.

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