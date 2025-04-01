Новая водная станция за 155 миллионов прекратила работу в Нерчинске

В конце 2024 года в Нерчинске была введена в эксплуатацию новая станция водоподготовки «Зыряниха», строительство которой заказало «Управление капитального строительства», исполнителем, по данным с сайта Госзакупок, числится ООО «Техно-сфера».
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