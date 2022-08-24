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В Новгородской области автоинспекторы вывели из огня пятерых человек

В Новгородской области автоинспекторы вывели из огня пятерых человек

Поздней ночью 21 августа сотрудники ДПС ГИБДД межмуниципального ОМВД России «Новгородский» лейтенанты полиции Юлий Мартынов и Дмитрий Малагин, находясь на маршруте патрулирования в деревне Котовицы, увидели пожар в жилом частном доме.

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