Владимир Ефимов: на юге Москвы построят 25 учебных объектов

За пять лет в южной части Москвы построено 25 образовательных учреждений более чем на 5 тысяч мест. В Царицыно завершается строительство детского сада с бассейном на 250 мест, сообщают заместитель мэра Владимир Ефимов и мэр Москвы Сергей Собянин.