Сегодня исполняется 108 лет со дня образования кадровой службы в системе органов внутренних дел

История кадровых подразделений МВД России берет свое начало 12 октября 1918 года. В этот день была утверждена Инструкция «Об организации Советской Рабоче-Крестьянской милиции», где впервые на нормативном уровне были закреплены принципы комплектования, обучения и прохождения службы.