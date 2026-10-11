Сегодня исполняется 108 лет со дня образования кадровой службы в системе органов внутренних дел

История кадровых подразделений МВД России берет свое начало 12 октября 1918 года. В этот день была утверждена Инструкция «Об организации Советской Рабоче-Крестьянской милиции», где впервые на нормативном уровне были закреплены принципы комплектования, обучения и прохождения службы.
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