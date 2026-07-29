Не только лекции: в Новороссийске показали, как детей учат заботиться об экологии

Не только лекции: в Новороссийске показали, как детей учат заботиться об экологииДепутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов побывал в Молодежном ЭкоЦентре Новороссийска и познакомился с тем, как здесь развивают экологическое образование.