Не только лекции: в Новороссийске показали, как детей учат заботиться об экологии

Не только лекции: в Новороссийске показали, как детей учат заботиться об экологииДепутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов побывал в Молодежном ЭкоЦентре Новороссийска и познакомился с тем, как здесь развивают экологическое образование.
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