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Правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО

Правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО

Власти Свердловской области приняли решение увеличить размер единовременных выплат семьям военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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