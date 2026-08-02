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Регионы России

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ОПЕК выразил обеспокоенность атаками на энергетическую инфраструктуру

ОПЕК выразил обеспокоенность атаками на энергетическую инфраструктуру

Мониторинговый комитет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), включающий Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, ОАЭ и другие страны, выразил серьёзную обеспокоенность участившимися атаками на объекты энергетической инфраструктуры.

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