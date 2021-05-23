Мир пристрастен

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Исследователь уверен, что множество исчезнувших британцев на самом деле попали во временной портал

Исследователь уверен, что множество исчезнувших британцев на самом деле попали во временной портал

По версии Дэвиса, некоторые археологические находки, из тех, что принято называть невозможными артефактами из-за того, что они не соответствуют временному пласту, в котором были найдены, на самом деле были оставлены путешественниками во времени.

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Ирина Чернова
Да, переходят по всему миру⚠️
Ирина Чернова
И мы вступили в глобальное размножение миров⚠️🌌🦸‍♀️

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