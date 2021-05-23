Исследователь уверен, что множество исчезнувших британцев на самом деле попали во временной портал

По версии Дэвиса, некоторые археологические находки, из тех, что принято называть невозможными артефактами из-за того, что они не соответствуют временному пласту, в котором были найдены, на самом деле были оставлены путешественниками во времени.
По версии Дэвиса, некоторые археологические находки, из тех, что принято называть невозможными артефактами из-за того, что они не соответствуют временному пласту, в котором были найдены, на самом деле были оставлены путешественниками во времени.
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