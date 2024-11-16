Американские инвесторы озабочены политикой ФРС по ставке. Индексы падают

Американские фондовые индексы завершили неделю снижением. Инвесторы обеспокоены перспективами дальнейшей политики Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, снизило вероятность шага по смягчению монетарной политики сразу на 20%.
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