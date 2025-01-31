Генеральный директор Apple заявил, что DeepSeek демонстрирует «инновации, повышающие эффективность»

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что модели искусственного интеллекта DeepSeek представляют собой «инновации, которые повышают эффективность» во время звонка по поводу прибыли в четверг, отвечая на вопросы аналитиков об амбициях производителя iPhone в области искусственного интеллекта.