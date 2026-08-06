Политика как он...
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Политика как она есть

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Раскрыта реакция избитого ученого Зезина на обвинения в похищении детей

Раскрыта реакция избитого ученого Зезина на обвинения в похищении детей

Доктор сельскохозяйственных наук, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никита Зезин в последние дни находился в сильном стрессе.

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