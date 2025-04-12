Россия собирает и передает США все сведения о нарушении украинской стороной 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики.
Россия передала США сведения о нарушении Киевом моратория на удары по объектам энергетики
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Говорил же никаких рукопожатий , теперь пожинайте плоды . Из Путина уже верёвки вьют , превращая в марионетку , как и всех ранее презиков . Если можешь за короткое время занять Киев , так не бросайся словами , а бери и отрезай пути поставок . Никаких иностранцев на наших территориях СССР .
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9 час.
вд
валерий двойнишников
Как дети...отсюда и бардак....
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9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Россию превращают в наушников . Позорище , а не МИД . Вы ещё пожалуйтесь , что вас вас из-за бугра заплевали .
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9 час.
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