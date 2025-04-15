WSJ: Рубио и Келлог высказались за ужесточение позиций США по Украине

Геннадий Бережнов

Рубио и Келлог высказались за ужесточение позиций не к Киеву, а к России и это ожидаемо. США воюют с нами и если Клоун и плюнет на Трампа - это свой мерзавец! Меньше внимания и больше действий на ЛБС и только капитуляция расставит всё по своим местам!