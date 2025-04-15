Страна и люди
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Страна и люди

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WSJ: Рубио и Келлог высказались за ужесточение позиций США по Украине

WSJ: Рубио и Келлог высказались за ужесточение позиций США по Украине

Ряд высокопоставленных американских чиновников, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента США Кита Келлога, советуют Дональду Трампу занять более жесткую позицию по отношении к России в решении украинского конфликта.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Рубио и Келлог высказались за ужесточение позиций не к Киеву, а к России и это ожидаемо. США воюют с нами и если Клоун и плюнет на Трампа - это свой мерзавец! Меньше внимания и больше действий на ЛБС и только капитуляция расставит всё по своим местам!
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