В Можайске демонтировали недостроенный многоквартирный дом на улице Локомотивной. На его месте новый собственник планирует возвести жилое здание, необходимые разрешительные документы уже получены.
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