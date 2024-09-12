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Миллионы людей считают, что нужно спать голым. Полезно ли это для здоровья и стоит ли так делать?

Миллионы людей считают, что нужно спать голым. Полезно ли это для здоровья и стоит ли так делать?

Давно доказано, что качественный сон — это то, без чего человек попросту не может быть здоровым, а у тех, кто регулярно недосыпает, повышается риск возникновения множества заболеваний: от диабета до деменции.

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