Миллионы людей считают, что нужно спать голым. Полезно ли это для здоровья и стоит ли так делать?

Давно доказано, что качественный сон — это то, без чего человек попросту не может быть здоровым, а у тех, кто регулярно недосыпает, повышается риск возникновения множества заболеваний: от диабета до деменции.
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