SUSANIN

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11 человек стали жертвами обрушения крыши спортзала в КНР

11 человек стали жертвами обрушения крыши спортзала в КНР

Цицикар. КНР. Количество погибших под обломками кровли спортзала в Китае достигло 11. Трагический инцидент произошел в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, передает «МИР 24» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

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