11 человек стали жертвами обрушения крыши спортзала в КНР

Цицикар. КНР. Количество погибших под обломками кровли спортзала в Китае достигло 11. Трагический инцидент произошел в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, передает «МИР 24» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.