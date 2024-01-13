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Раскрыта новая причина устойчивости бактерий к антибиотикам

Раскрыта новая причина устойчивости бактерий к антибиотикам

Исследование ученых из Института Сэнгера, Университета Осло и Кембриджского университета, опубликованное в журнале The Lancet Microbe, представляет собой значимый прорыв в понимании причин появления бактерий, устойчивых к антибиотикам.

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