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Мэрия Новосибирска поможет жителям пострадавшего от взрыва газа дома

Мэрия Новосибирска поможет жителям пострадавшего от взрыва газа дома

В мэрии Новосибирска объявили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о расселении жильцов восьмиквартирного деревянного здания на улице Красносельской, которое 5 сентября пострадало от взрыва газового котла, сообщает "РБК Новосибирск".

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