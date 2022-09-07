Мэрия Новосибирска поможет жителям пострадавшего от взрыва газа дома

В мэрии Новосибирска объявили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о расселении жильцов восьмиквартирного деревянного здания на улице Красносельской, которое 5 сентября пострадало от взрыва газового котла, сообщает "РБК Новосибирск".