Германия упрощает въезд для специалистов из Узбекистана

Вместе с тем ФРГ вводит пограничный контроль внутри ЕС. СМИ называют ограничения на границе ответом Олафа Шольца на успехи ультраправых на выборах в Германии, а соглашение с Ташкентом — платой за возможность экстрадиции афганцевСоглашение между Германией и Узбекистаном было подписано Олафом Шольцем и Шавкатом Мирзиёевым во время визита немецкого канцлера в Самарканд.