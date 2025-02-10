Конте об 1:1 с «Удинезе»: «Наполи» заслуживал большего. Если не реализуешь моменты – будут проблемы»

«Жаль, что сыграли вничью. Думаю, сегодня мы заслуживали большего. Во втором тайме игра протекала медленно, но в первом мы создали много моментов, контролировали игру, но если не используешь шансы – будут проблемы.
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