Собянин утвердил проект комплексного развития территории на севере Москвы

Москвы одобрил еще один проект комплексного развития территории 11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил, что территория нежилой застройки в Бескудниковском районе столицы будет реорганизована для строительства гостиничного комплекса, торговых и спортивных центров.
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