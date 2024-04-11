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Лефортово

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  • Эльдар Алиев
    Сенсация 🤣🤣🤣В доме на Авиамот...
  • Эльдар Алиев
    Реклама Жилищника🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Пусть лучше снег придомовых территориях расчищают а не рекламу создают и под’езде ес...В доме на Ухтомск...
  • Эльдар Алиев
    Еще бы Горьковское шоссе подлатали , такого состояние не было с перестроечных лет😤🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️На шоссе Энтузиас...

Собянин утвердил проект комплексного развития территории на севере Москвы

Собянин утвердил проект комплексного развития территории на севере Москвы

Москвы одобрил еще один проект комплексного развития территории 11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил, что территория нежилой застройки в Бескудниковском районе столицы будет реорганизована для строительства гостиничного комплекса, торговых и спортивных центров.

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