Беженцы из курского приграничья направили обращение об уточнении их статуса

Депутаты Курской областной Думы считают, что в законодательстве нужно закрепить возможность получить статус «вынужденный переселенец» не только для тех, кто выехал в другие субъекты страны, но и для тех, кто остался на территории своего региона.
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