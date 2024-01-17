TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Vlasov
    Наверное по своему опыту знает, где сейчас тот "Парк Горького"? Прошел как глисты у детей.Алексей Белов лид...
  • Иван Ермошин
    Те кто говорят что не знают Белова и Парк Горького, просто не слушали нормальной музыки, либо притворяются. Ваше выск...Алексей Белов лид...
  • Людмила Абрамова
    Фадеев молодец“Мог просто воспо...

«Там были такие войны», – Ланской рассказал правду о Нагиеве и его истинном отношении к коллегам

«Там были такие войны», – Ланской рассказал правду о Нагиеве и его истинном отношении к коллегам

Персонаж, сыгранный Дмитрием Нагиевым в популярном сериале “Физрук”, полюбился многим зрителям. Однако, как признался Дмитрий Ланской, музыкальный продюсер проекта, на съемках часто царила напряженная атмосфера из-за сложных отношений между Нагиевым и его коллегами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бендер Задунайский
Рекламный актер .
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх