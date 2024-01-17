«Там были такие войны», – Ланской рассказал правду о Нагиеве и его истинном отношении к коллегам

Персонаж, сыгранный Дмитрием Нагиевым в популярном сериале “Физрук”, полюбился многим зрителям. Однако, как признался Дмитрий Ланской, музыкальный продюсер проекта, на съемках часто царила напряженная атмосфера из-за сложных отношений между Нагиевым и его коллегами.