В Петергофе состоится фестиваль духовой музыки под открытым небом

Для зрителей выступят детские и профессиональные оркестры Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сегодня, 6 июля, в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф» сегодня состоится фестиваль духовой музыки «Музыкальный Петергоф».