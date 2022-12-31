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Костин сделал дубль и получил 6 минут штрафа в матче с «Сиэтлом». У него 4+4 в 21 игре за «Эдмонтон»

Форвард «Эдмонтона» Клим Костин сделал дубль в матче с «Сиэтлом». Россиянин помог своей команде одержать крупную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (7:2).

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