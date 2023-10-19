Советник экс-президента Кучмы Соскин: конфликт на Украине заморозится в ноябре

Конфликт на Украине заморозится через две недели. В ноябре из-за погодных условий придется приостановить вооруженные действия, заявил в своем YouTube-канале советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
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