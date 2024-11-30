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Посол Корчунов: Норвегия заработала более $115 млрд за счет вытеснения газа РФ

Посол Корчунов: Норвегия заработала более $115 млрд за счет вытеснения газа РФ

Норвегия заработала более $115 млрд за счет вытеснения российского газа в Европейском союзе. Соответствующее заявление сделал посол Москвы в скандинавском государстве Николай Корчунов, информирует РИА Новости.

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