Посол Корчунов: Норвегия заработала более $115 млрд за счет вытеснения газа РФ

Норвегия заработала более $115 млрд за счет вытеснения российского газа в Европейском союзе. Соответствующее заявление сделал посол Москвы в скандинавском государстве Николай Корчунов, информирует РИА Новости.
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